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  3. 31 Ocak 2021 00:02

Yasemin Özilhan'dan dikkat çeken açıklama

Yasemin Özilhan, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı. Sosyetik güzel, eşi İzzet Özilhan’ın ilk başlarda stilini yönlendirdiğini söyledi.

Yasemin Özilhan'dan dikkat çeken açıklama

Yasemin Özilhan, Alem dergisi tarafından düzenlenen “Alem Talks Podcast” etkinliğine konuk oldu.Kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Özilhan, güzel bir çocukluk geçirdiğini anlattı. 

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Yasemin Özilhan'dan dikkat çeken açıklama

Sosyetik güzel, "Çok çok güzel bir çocukluk geçirdiğime inanıyorum. Meyveleri ağaçtan toplayarak, sebzeleri topraktan çıkararak, tüm gün sokaklarda geçen bir çocukluğum oldu. İnsanların birbirini tanıdığı, güvenli ve eğlenceli bir ortamda büyüdüm." dedi.

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Yasemin Özilhan'dan dikkat çeken açıklama

Karakterinin zamanla değiştiğinden de bahseden Yasemin Özilhan, eskiden sinirlendiği konulara artık daha sakin yaklaştığını ifade etti. Bunda anne olmasının da büyük etkisinin olduğunu söyledi.

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Yasemin Özilhan'dan dikkat çeken açıklama

Özilhan, “Sete giderken bol ve rahat ürünler giyerdim. Bence tarzın 20’lerin ortasında oturmaya başlıyor. Şu an sosyal medya sayesinde ister istemez trendleri takip edip modanın içinde olabiliyorsun. 

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