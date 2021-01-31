Yasemin Özilhan'dan dikkat çeken açıklama
Yasemin Özilhan, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı. Sosyetik güzel, eşi İzzet Özilhan’ın ilk başlarda stilini yönlendirdiğini söyledi.
Yasemin Özilhan, Alem dergisi tarafından düzenlenen “Alem Talks Podcast” etkinliğine konuk oldu.Kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Özilhan, güzel bir çocukluk geçirdiğini anlattı.
Sosyetik güzel, "Çok çok güzel bir çocukluk geçirdiğime inanıyorum. Meyveleri ağaçtan toplayarak, sebzeleri topraktan çıkararak, tüm gün sokaklarda geçen bir çocukluğum oldu. İnsanların birbirini tanıdığı, güvenli ve eğlenceli bir ortamda büyüdüm." dedi.
Karakterinin zamanla değiştiğinden de bahseden Yasemin Özilhan, eskiden sinirlendiği konulara artık daha sakin yaklaştığını ifade etti. Bunda anne olmasının da büyük etkisinin olduğunu söyledi.