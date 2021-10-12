Yasemin Özilhan'ın deniz kenarı pozları beğeni topladı
Tarzı ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan, yeni paylaşımı ile beğeni topladı.
Tarzı ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Emine ve Ela adında iki kız çocuğu olan sosyetik güzel, son olarak deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle saçları uçuşan 36 yaşındaki Özilhan, paylaşımına; "Rüzgarla imtihanım" notunu düştü. ‘Doktorlar’ dizisinde canlandırdığı ‘Ela’ karakteri ile tanınan ve anne olduktan sonra oyunculuğu bırakan ünlü ismin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Öte yandan son yılların yükselen trendi olan karavan modasına kayıtsız kalamayan Yasemin-İzzet Özilhan çift, geçtiğimiz haftalarda temmuz ayında aldıkları karavanlarıyla tatile çıkmıştı.
Hiçbir detayın unutulmadığı lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikiliden Yasemin Özilhan, doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı.