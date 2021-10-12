Yasemin Özilhan'ın deniz kenarı pozları beğeni topladı

Tarzı ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Emine ve Ela adında iki kız çocuğu olan sosyetik güzel, son olarak deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.