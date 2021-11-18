Yasemin Sakallıoğlu yüzüne Photoshop yapan makyöze ateş püskürdü!
Yasemin Sakallıoğlu, makyaj yaptırmak için gittiği güzellik merkezinde çektirdiği fotoğrafa photoshop uygulanınca küplere bindi.
Yasemin Sakallıoğlu, makyaj yaptırmak için gittiği güzellik merkezinde fotoğrafının çekilmesine izin verdi. Ancak güzellik merkezinin kullandığı fotoğrafa uygulanan Photoshop, ünlü oyuncuyu sinirlendirdi. Sakallıoğlu, tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.
Sosyal medyada paylaştığı komik ve esprili skeçleriyle fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu bu kez çok kızdığı tepkili paylaşımlarıyla gündemde... Her fırsatta doğallıktan yana olduğunu paylaşan ve makyaj-photoshop kullanımının son yıllarda abartılmasına ilişkin eleştirilerini komik videolarıyla hicveden Yasemin Sakallıoğlu, makyaj yaptırdığı bir güzellik merkezinde, makyaj artistinin Instagram'da fotoğrafı 'Photoshop' uyguladıktan sorna paylaşmasına çok sert tepki gösterdi.
Yasemin Sakallıoğlu, makyaj yaptırmak için gittiği güzellik merkezinin Instagram sayfasında kullandığı fotoğrafa uygulanan photoshop, ünlü oyuncuyu çıldırttı.
Sakallıoğlu, tepkisini sosyal medyadan şöyle dile getirdi:
Bir yerlerde makyaj yaptırıyorum sonra diyorlar ki "Yasemin Hanım fotoğrafınızı çekip paylaşabilir miyiz?" E ben de kibar bir isnan olduğum için "Tabii ki" diyorum. Sonra bana "shop" uyguluyorlar.