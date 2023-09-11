Yasemin Sakallıoğlu'nun Instagram pozlarına beğeni yağdı
Yasemin Sakallıoğlu'nun Instagram hesabından yeni paylaştığı pozlar büyük beğeni topladı.
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medyada yeni pozlarını yayımladı. Paylaştığı videolar ile sık sık gündem olan Yasemin Sakallıoğlu'nun paylaşımları, beğeni topladı.
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Sakallıoğlu paylaşımında, "Doğal güzellikle buraya kadar iyi geldik be caniko. Yapay zeka bana eğer plastik cerraha gitseydim ne olacağımı göstermek istemiş. Ben bunu yapamay zeka" ifadesini kullandı.
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İşte Yasemin Sakallıoğlu'nun paylaşımları!
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