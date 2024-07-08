Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten aile pozu
2021 yılından bu yana mutlu bir ilişki sürdüren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez ebeveyn olmanın sevincini tatmıştı. Şu sıralar ikiz oğullarıyla tatilin keyfini çıkaran ünlü çiftin mutluluğu, Yasemin Şefkatli'nin aile pozlarını sosyal medyada paylaşmasıyla tekrar gündeme geldi.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.
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Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, tatile çıktı.
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OĞULLARININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ
Çeşme'ye giden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, geçtiğimiz hafta ikizlerin yüzünü ilk kez göstermişti. Ayel ve Emir, babaları İdo Tatlıses'e benzetilmişti.
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MUTLU AİLE POZU
Bebekleriyle sık sık objektif karşısına geçen ünlü çiftten Şefkatli, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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