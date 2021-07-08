Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile Ekim 2020'de nişanlandı. Dünyaevine girmek için gün sayan çift, aralık ayında nikah masasına oturacaktı ancak pandemi koşullarından dolayı düğünü ertelemek zorunda kaldılar.