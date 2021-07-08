Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandı
İmparator' lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandı.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile Ekim 2020'de nişanlandı. Dünyaevine girmek için gün sayan çift, aralık ayında nikah masasına oturacaktı ancak pandemi koşullarından dolayı düğünü ertelemek zorunda kaldılar.
Sonrasında mayıs ayında evleneceklerini söyleyen çift, tüm sevdiklerinin yanında olmalarını istedikleri için nikah tarihlerini bir kez daha erteleyince soluğu tatilde aldı.
SOLUĞU HASTANEDE ALDI
Posta'nın haberine göre; sezonu müstakbel eşiyle Çeşme'de açan Şefkatli, sonrasında Bodrum ve Antalya’da tatil yapmıştı. Henüz COVID-19 aşısı olmayan Yasemin Şefkatli kendini kötü hissedince soluğu hastanede aldı.
Yasemin Şefkatli'nin testi pozitif çıktı, virüs kaptığı anlaşıldı. 28 yaşındaki oyuncu, evde tedavi görüyor. İdo Tatlıses'in koronavirüs testi ise negatif çıktı.