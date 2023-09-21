Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu
Hamile olduğunu açıklayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şevkatli doğacak bebeğinin cinsiyetini duyurdu.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti.
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Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde gebelik süreci hakkında pek çok detay paylaşan Şefkatli, Instagram hesabından soru-cevap yaptı.
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İkizlerin adının da belli olduğunu söyleyen Şefkatli, samimi açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.
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"Tüp bebek tedavisi gördünüz mü?" sorusuna yanıt veren Şefkatli, tedavi görmediklerini ve bebeklerin tek yumurta ikizi olduğunu söyledi.
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