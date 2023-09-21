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  4. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu

Hamile olduğunu açıklayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şevkatli doğacak bebeğinin cinsiyetini duyurdu.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu - Resim: 1

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti.

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu - Resim: 2

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde gebelik süreci hakkında pek çok detay paylaşan Şefkatli, Instagram hesabından soru-cevap yaptı.

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu - Resim: 3

İkizlerin adının da belli olduğunu söyleyen Şefkatli, samimi açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu - Resim: 4

 "Tüp bebek tedavisi gördünüz mü?" sorusuna yanıt veren Şefkatli, tedavi görmediklerini ve bebeklerin tek yumurta ikizi olduğunu söyledi.

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