Yasemin Şefkatli'nin tatil keyfi: Adeta defile yaptı
Yasemin-İdo Tatlıses çifti tatillerine devam ederken Yasemin Tatlıses tatil boyunca birçok mayo, bikini ve kıyafet değiştirdi.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo, geçen ekimde Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Romantizm dolu bir evlilik yaşayan çift Ege sahillerinde tatilde.
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Yasemin Tatlıses geçtiğimiz günlerde Göcek’te çıktıkları mavi yolculuktan rengarenk kareler paylaştı. Teknede eşi İdo’ya verdiği pozlar çok beğenildi.
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Yasemin Tatlıses güvertede adeta defile yaptı. Bikiniler, mayolar giydi. Bunları farklı aksesuarlarla bir araya getirdi.
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Hepsinin de markasını işaretlemeyi ihmal etmedi. Bir moda çekimi havasında geçen tatilden çok keyif alan çift bir yandan da aşk perçinledi.
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