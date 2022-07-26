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Yasemin Şefkatli'nin tatil keyfi: Adeta defile yaptı

Yasemin-İdo Tatlıses çifti tatillerine devam ederken Yasemin Tatlıses tatil boyunca birçok mayo, bikini ve kıyafet değiştirdi.

Yasemin Şefkatli'nin tatil keyfi: Adeta defile yaptı - Resim: 1

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo, geçen ekimde Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Romantizm dolu bir evlilik yaşayan çift Ege sahillerinde tatilde.

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Yasemin Şefkatli'nin tatil keyfi: Adeta defile yaptı - Resim: 2

Yasemin Tatlıses geçtiğimiz günlerde Göcek’te çıktıkları mavi yolculuktan rengarenk kareler paylaştı. Teknede eşi İdo’ya verdiği pozlar çok beğenildi.

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Yasemin Şefkatli'nin tatil keyfi: Adeta defile yaptı - Resim: 3

Yasemin Tatlıses güvertede adeta defile yaptı. Bikiniler, mayolar giydi. Bunları farklı aksesuarlarla bir araya getirdi.

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Yasemin Şefkatli'nin tatil keyfi: Adeta defile yaptı - Resim: 4

Hepsinin de markasını işaretlemeyi ihmal etmedi. Bir moda çekimi havasında geçen tatilden çok keyif alan çift bir yandan da aşk perçinledi.

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