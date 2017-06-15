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  3. 15 Haziran 2017 14:55

Yasmin Erbil babasına inat mı yapıyor?

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, yine sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaptı.

Yasmin Erbil babasına inat mı yapıyor?

Eğitimini Londra'da sürdüren Yasmin Erbil, tatil için Türkiye'ye gelerek 2017 yazına kırmızı mayosuyla "merhaba" dedi.

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Yasmin Erbil babasına inat mı yapıyor?

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin, kırmızı mayolu son pozu ile yine adından söz ettirmeyi başardı.

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Yasmin Erbil babasına inat mı yapıyor?

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dikkati çekiyor.



 

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Yasmin Erbil babasına inat mı yapıyor?

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