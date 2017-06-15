Yasmin Erbil babasına inat mı yapıyor?
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, yine sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaptı.
Eğitimini Londra'da sürdüren Yasmin Erbil, tatil için Türkiye'ye gelerek 2017 yazına kırmızı mayosuyla "merhaba" dedi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin, kırmızı mayolu son pozu ile yine adından söz ettirmeyi başardı.
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dikkati çekiyor.