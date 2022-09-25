Yasmin Erbil derin sırt dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından derin sırt dekolteli pozunu paylaştı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, güzelliği ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan almaya devam ediyor.
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Paylaştığı fotoğraflardan, yaşam tarzına kadar takipçilerinin ilgisini çeken Erbil, kusursuz fiziğiyle nefes kesiyor.
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Cesur pozlarının yanı sıra, cüretkar kıyafetleriyle ön plana çıkan Yasmin Erbil, yazın bikinili pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturuyor.
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"Babasına inat yapıyor" yorumlarına kulak tıkayan Erbil, son paylaştığı gönderiyle ağızları yarım metre açık bıraktı.
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