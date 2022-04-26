Yasmin Erbil güneş yanığını gösterdi! İç çamaşırsız pozu olay oldu
Son olarak Yasak Elma dizisinde rol olan Yasmin Erbil, yaz sezonunu açtı. Güneşin tadını çıkaran Erbil, tatilden fotoğrafların paylaşmayı da ihmal etmedi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaz sezonunu erkenden açtı. Sosyal medyada cesur paylaşımlara imza atan Yasmin Erbil, son olarak yandığını bir pozunu paylaştı.
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İç çamaşırı olmadan fotoğraf paylaşan Yasmin Erbil, ''Çok iyi yanmışım'' notunu düştü.
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Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Dekolteli pozları ile sık sık gündeme gelen Erbil, bu kez sırtını gösterdi. Erbil, tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı.
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