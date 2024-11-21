Yasmin Erbil isyan etti: Eskiden o babasını kızdırırdı artık babası onu kızdırıyor
Bir dönem sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Mehmet Ali Erbil'i kızdıran Yasmin Erbil şimdilerde benzer bir nedenle babasının kendisini kızdırdığını itiraf etti.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in güzel kızı Yasmin Erbil, ev hapsindeki babası Mehmet Ali Erbil'den dert yandı.
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Babasının 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' soruşturmasında gözaltına alınıp ev hapsi şartıyla serbest bırakıldıktan sonra ev hapsinin devam ettiğini belirten Yasmin Erbil ilginç bir itirafta bulundu.
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Bir dönem sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla babasının tepkisini çeken Yasmin Erbil'in itirafı işlerin tam tersine döndüğünü gözler önüne serdi.
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Önceki gün çok sevdiği TikTok'a dönüp takipçileriyle dertleşen ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil hakkında kızı Yasmin Erbil konuştu.
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