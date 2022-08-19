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  4. Yasmin Erbil mini elbiseli pozlarıyla ortalığı yıktı geçti!

Yasmin Erbil mini elbiseli pozlarıyla ortalığı yıktı geçti!

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil verdiği pozlarla yeniden gündeme geldi.

Yasmin Erbil mini elbiseli pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! - Resim: 1

Ünlü sunucu fenomen isim Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in son paylaştığı dekolteli paylaşımı büyük olay oldu. 

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Yasmin Erbil mini elbiseli pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! - Resim: 2

Ortalığı kasıp kavuran o paylaşım yok artık dedirtti.

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Yasmin Erbil mini elbiseli pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! - Resim: 3

TATİL SEZONUNU AÇTI!
Yasmin Erbil her anını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. 

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Yasmin Erbil mini elbiseli pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! - Resim: 4

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. 26 yaşındaki Erbil'in dikkat çeken pozları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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