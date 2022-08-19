Yasmin Erbil mini elbiseli pozlarıyla ortalığı yıktı geçti!
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil verdiği pozlarla yeniden gündeme geldi.
Ünlü sunucu fenomen isim Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in son paylaştığı dekolteli paylaşımı büyük olay oldu.
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Ortalığı kasıp kavuran o paylaşım yok artık dedirtti.
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TATİL SEZONUNU AÇTI!
Yasmin Erbil her anını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. 26 yaşındaki Erbil'in dikkat çeken pozları binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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