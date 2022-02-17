Yasmin Erbil, ''son dakika'' notuyla deri elbiseli, dekolteli pozunu paylaştı
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından deri elbiseli dekolteli pozunu paylaştı.
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, deri elbiseli pozlarıyla sosyal medyada yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Bir dönem sunuculuk yapan ve sonrasında Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi.
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Yasmin Erbil bu sefer de kahverengi deri göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar verdi.
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300 binden fazla takipçisi bulunan Erbil, son olarak kahverengi deri elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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