Yasmin Erbil, ''son dakika'' notuyla deri elbiseli, dekolteli pozunu paylaştı

Bir dönem sunuculuk yapan ve sonrasında Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi.