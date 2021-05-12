Yasmin Erbil süper minisiyle yine sosyal medyayı salladı
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, süper minili pozuyla yine sosyal medyayı salladı.
Mehmet Ali Erbil'in kendisi gibi oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.
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Yasmin Erbil cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunan Yasmin Erbil, son pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı.
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Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini de umursamayan ünlü güzel, peş peşe paylaştığı cesur pozlarıyla yine adından söz ettirdi.
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