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Yasmin Erbil tatilde aldığı kilolarla dikkat çekti

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin Erbil, aldığı kilolarla dikkat çekiyor.

Yasmin Erbil tatilde aldığı kilolarla dikkat çekti - Resim: 1

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin, 2022'den beri birlikte olduğu Yiğit Poyraz ile bir süredir tatildeydi. 

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Yasmin Erbil tatilde aldığı kilolarla dikkat çekti - Resim: 2

Yasmin yediğine içtiğine dikkat etmeyince 5 kilo aldı. Tatil dönüşü diyete girecek ve ara verdiği spora yeniden başlayacak.

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Yasmin Erbil tatilde aldığı kilolarla dikkat çekti - Resim: 3

Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz tatilde romantik anlar yaşadı.

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Yasmin Erbil tatilde aldığı kilolarla dikkat çekti - Resim: 4

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin’in Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başladığını aylar önce duyurmuştu.

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