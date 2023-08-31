Yasmin Erbil tatilde aldığı kilolarla dikkat çekti
Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin Erbil, aldığı kilolarla dikkat çekiyor.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin, 2022'den beri birlikte olduğu Yiğit Poyraz ile bir süredir tatildeydi.
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Yasmin yediğine içtiğine dikkat etmeyince 5 kilo aldı. Tatil dönüşü diyete girecek ve ara verdiği spora yeniden başlayacak.
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Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz tatilde romantik anlar yaşadı.
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Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin’in Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başladığını aylar önce duyurmuştu.
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