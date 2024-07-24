Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit'ten Bali pozları

BİRLİKTE BALİ'DE TATİL YAPIYORLAR

Yarışma nedeniyle bir süre ayrı kalan ünlü çift, Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan elenmesiyle kavuşmuştu. Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyaz ile birlikte bu kez Bali'de tatil yapıyor.