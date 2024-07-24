Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit'ten Bali pozları
Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz ile uzun süredir birlikte olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Bali'ye tatile gitti.
Şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz’la iki yıldır dolu dizgin bir aşk yaşıyor.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil gibi hayatındaki kişiyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
BİRLİKTE BALİ'DE TATİL YAPIYORLAR
Yarışma nedeniyle bir süre ayrı kalan ünlü çift, Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan elenmesiyle kavuşmuştu. Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyaz ile birlikte bu kez Bali'de tatil yapıyor.
DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI
Yasmin Erbil, sevgilisiyle birlikte çıktıkları tatilden sosyal medya hesabından paylaşmlar yapmayı da ihmal etmedi. Yasmin Erbil, önce denizin ve güneşin tadını çıkardığı anları sevenleriyle paylaştı.