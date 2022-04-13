Yasmin Erbil yazı erken getirdi! Bikinili pozuyla Instagram'ı salladı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada yazı getirdi. Bikinili fotoğrafını paylaşan Erbil, ''Yaz kızıyım ben'' notunu düştü.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.
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Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Yasmin Erbil, soğuk havadan sıkılınca sosyal medya hesabından yaz aylarında çekildiği bikinili fotoğrafını paylaştı.
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Çiçek desenli ve cüretkar bikinisiyle dikkat çeken Yasmin Erbil paylaşımına "Yaz kızıyım" notunu düştü. Erbil'in cesur pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. Mehmet Ali Erbil de kızının cesur pozunu beğenmeyi ihmal etmedi.
İşte Yasmin Erbil'in Instagram paylaşımları:
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