Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e evlilik resti

"GENÇ SEVGİLİLERİNDEN RAHATSIZ OLUYORUM"

Yasmin Erbil, babasıyla ilgili açıklamaları için “Ben duygusal boşlukla alakalı konuştum. Yoksa benim babam iyi bir baba” dedi. Erbil, sorular üzerine ünlü şovmenin genç sevgililerinden rahatsız olduğunu da yineledi.