Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e evlilik resti
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, babasının evliliği hakkında resti çekti.
Yasmin Erbil bir röportajında Mehmet Ali Erbil için “Bana babalık yapmadı” demiş, ünlü şovmenin kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la evlenip çocuk yapmasını da istemediğini söylemişti.
Yasmin Erbil gündem olan açıklamalarının ardından babasıyla bir araya gelip barıştı. Yasmin Erbil, Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili konuştu.
"GENÇ SEVGİLİLERİNDEN RAHATSIZ OLUYORUM"
Yasmin Erbil, babasıyla ilgili açıklamaları için “Ben duygusal boşlukla alakalı konuştum. Yoksa benim babam iyi bir baba” dedi. Erbil, sorular üzerine ünlü şovmenin genç sevgililerinden rahatsız olduğunu da yineledi.
“Tabii ki genç kız arkadaşlarından rahatsız oluyorum. O da onun hayatı, fazla bir şey diyemiyorum. Evlenmesini istemiyorum. Ben diyeceğimi dedim.”