Yasmin Erbil'den bikini şov!

ANNESİ VE BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Bir dönem magazin programında sunuculuk yapan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden giderek oyunculuğa yöneldi. Erbil, son olarak Berk Oktay, Eda Ece, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz ve Şevval Sam'ın başrolü paylaştığı Yasak Elma dizisinde rol almıştı.