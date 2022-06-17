Yasmin Erbil'den bikini şov!
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.
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Instagram'da 326 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, şezlongda leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.
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Erbil, paylaşımına "Her zaman gülümseyin" notunu ekledi.
İşte Yasmin Erbil'in bikinili pozu:
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ANNESİ VE BABASININ İZİNDEN GİDİYOR
Bir dönem magazin programında sunuculuk yapan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden giderek oyunculuğa yöneldi. Erbil, son olarak Berk Oktay, Eda Ece, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz ve Şevval Sam'ın başrolü paylaştığı Yasak Elma dizisinde rol almıştı.
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