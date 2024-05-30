Yasmin Erbil'den derin yırtmaçlı davet pozu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.
Aşk hayatı ile gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile yeniden gündeme geldi.
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Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
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Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Yasmin Erbil'in iddialı pozları sosyal medyayı salladı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasmin Erbil'in cesur tarzı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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