Yasmin Erbil'den yine çok konuşulacak paylaşım

Öte yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde göğsünün altındaki beni Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Fotoğrafını hem Instagram sayfasından hem de hikaye kısmından paylaşan Erbil, göğsünün altındaki ben için "Benimi çok seviyorum ya, dövme gibi konmuş" yazmıştı.

