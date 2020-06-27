Yasmin Erbil'den yine çok konuşulacak paylaşım
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yasmin Erbil, bu kez Instagram hesabının hikayeler bölümünden dantelli iç çamaşırıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Kamera arkası gitar çalıyorum" notuyla paylaştı.
Öte yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde göğsünün altındaki beni Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Fotoğrafını hem Instagram sayfasından hem de hikaye kısmından paylaşan Erbil, göğsünün altındaki ben için "Benimi çok seviyorum ya, dövme gibi konmuş" yazmıştı.