Yasmin Erbil'in başı büyük dertte
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Women's Style Dergisi'yle yaptığı röportajda "Çirkin erkekleri beğeniyorum" ifadelerini kullandı. Dikkat çeken bu sözlerin ardından Yasmin Erbil'in DM kutusuna mesaj yağdı. 1995 doğumlu Yasmin Erbil gelen bir mesajı ifşa ederek uyarıda bulundu.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 25 yaşındaki kızı Yasmin Erbil'in Women's Style Dergisi'ne vermiş olduğu röportajdan ötürü derde girdi. Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Yasmin Erbil, Women's Style Türkiye dergisine kapak oldu.
25 yaşındaki Yasmin Erbil Women's Style Dergisi için verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Erbil, dergiye yaptığı açıklamada ise "Çirkin erkekleri beğeniyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları sonrası ünlü güzelin başı derde girdi.