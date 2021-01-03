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  3. 03 Ocak 2021 22:37

Yasmin Erbil'in başı büyük dertte

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Women's Style Dergisi'yle yaptığı röportajda "Çirkin erkekleri beğeniyorum" ifadelerini kullandı. Dikkat çeken bu sözlerin ardından Yasmin Erbil'in DM kutusuna mesaj yağdı. 1995 doğumlu Yasmin Erbil gelen bir mesajı ifşa ederek uyarıda bulundu.

Yasmin Erbil'in başı büyük dertte

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 25 yaşındaki kızı Yasmin Erbil'in Women's Style Dergisi'ne vermiş olduğu röportajdan ötürü derde girdi. Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Yasmin Erbil, Women's Style Türkiye dergisine kapak oldu.

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Yasmin Erbil'in başı büyük dertte

25 yaşındaki Yasmin Erbil Women's Style Dergisi için verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Yasmin Erbil'in başı büyük dertte

Erbil, dergiye yaptığı açıklamada ise "Çirkin erkekleri beğeniyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları sonrası ünlü güzelin başı derde girdi. 

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Yasmin Erbil'in başı büyük dertte

Bu röportaj sonrası DM kutusuna mesaj yağan Yasmin Erbil paylaşımında "Ben çirkinim diye dm kutumu doldurmayın arkadaşlar, öptüm" yazdı.

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