Yasmin Erbil'in Cadılar Bayramı pozları Instagram'ı salladı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Cadılar Bayramı partisinde melek kostümü giydi. Erbil, partide çektirdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
Son günlerde babasının mesajlarını ifşa eden sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Yasmin Erbil, sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Bir Cadılar Bayramı partisine katılan Yasmin Erbil, melek kostümü giydi. Melek kanadı takan Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli kostümüyle peş peşe pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan Erbil, kostümlü pozlarını "Korkutmak için çok tatlı" notuyla paylaştı.
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Öte yandan oyunculuk yapmaya başlayan Yasmin Erbil, FOX TV'de yayınlanan reyting rekortmeni Yasak Elma dizisinde rol aldı.
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