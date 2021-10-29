Yasmin Erbil'in Cadılar Bayramı pozları Instagram'ı salladı

Bir Cadılar Bayramı partisine katılan Yasmin Erbil, melek kostümü giydi. Melek kanadı takan Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli kostümüyle peş peşe pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan Erbil, kostümlü pozlarını "Korkutmak için çok tatlı" notuyla paylaştı.