Yasmin Erbil'in yeni pozlarına Yiğit Poyraz'dan yorum
'Survivor 2021' finalisti Yiğit Poyraz, 'All Star 2024'e geçtiğimiz haftalarda veda etmişti. Sevgilisine kavuşan Yasmin Erbil'in pozuna ise Yiğit Poyraz'ın yorumu gecikmedi.
Acun Ilıcalı'nın çok izlenen programı Survivor'da kıyasıya mücadele devem ediyor. Bu sezon All Star formatında gerçekleşen fenoman yarışma, geçtiğimiz ay beklenmedik bir elemeye sahne olmuştu.
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2021'de büyük finalde İsmail Balaban'la birlikte SMS oylamasına çıkma başarısı gösteren Yiğit Poyraz, bu kez adaya erken veda etmişti.
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Mavi takımın iddialı yarışmacısı, 4 Nisan Perşembe akşamı çıktığı ilk düelloda eski futbolcu Sercan Yıldırım'a 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olurken, omuzundan sakatlığı da bulunan takım arkadaşı Hakan Hatipoğlu'na ise 5-3 yenilmişti.
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, uzun süredir aşk yaşadığı Yiğit Poyraz'ın elenmesi üzerine birlikte çekilen bir karelerini paylaşarak; "Benim şampiyonum" notunu eklemişti.
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