Yatak paylaşımı gündem olan Buse Plan'ın yeni pozuna Ebrar Karakurt'un eski aşkından olay yorum
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni Buse Plan, iç çamaşırsız pozlarını paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle verdiği yatak pozları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Buse Plan, bu defa iç çamaşırsız pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
1 / 44
Bir süredir Buse Plan ile aşk yaşayan İmge, sevgilisinin Brüksel pozlarına kayıtsız kalamadı.
2 / 44
Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge'yle birlikte olan Buse Plan, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla gündeme oturmuştu.
3 / 44
İmge, sevgilisi Buse Plan ile yer aldığı yatak paylaşımına ''keyifliydi'' yorumunda bulundu.
4 / 44