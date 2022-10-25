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  4. Yatak paylaşımı gündem olan Buse Plan'ın yeni pozuna Ebrar Karakurt'un eski aşkından olay yorum

Yatak paylaşımı gündem olan Buse Plan'ın yeni pozuna Ebrar Karakurt'un eski aşkından olay yorum

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni Buse Plan, iç çamaşırsız pozlarını paylaştı.

Yatak paylaşımı gündem olan Buse Plan'ın yeni pozuna Ebrar Karakurt'un eski aşkından olay yorum - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle verdiği yatak pozları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Buse Plan, bu defa iç çamaşırsız pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.  

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Yatak paylaşımı gündem olan Buse Plan'ın yeni pozuna Ebrar Karakurt'un eski aşkından olay yorum - Resim: 2

Bir süredir Buse Plan ile aşk yaşayan İmge, sevgilisinin Brüksel pozlarına kayıtsız kalamadı.

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Yatak paylaşımı gündem olan Buse Plan'ın yeni pozuna Ebrar Karakurt'un eski aşkından olay yorum - Resim: 3

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge'yle birlikte olan Buse Plan, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla gündeme oturmuştu.  

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Yatak paylaşımı gündem olan Buse Plan'ın yeni pozuna Ebrar Karakurt'un eski aşkından olay yorum - Resim: 4

İmge, sevgilisi Buse Plan ile yer aldığı yatak paylaşımına ''keyifliydi'' yorumunda bulundu.

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