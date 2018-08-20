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  3. 20 Ağustos 2018 17:17

Yavuz Bingöl'ün kızı evlendi

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, iş adamı Mert Yüncü ile dünya evine girdi.

Yavuz Bingöl'ün kızı evlendi

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Sinem Bingöl, iş adamı Mert Yüncü ile dünya evine girdi. Kemer Country'de gerçekleşen düğüne sanat ve siyaset dünyasından ünlü isimler katıldı.

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Yavuz Bingöl'ün kızı evlendi

Şubat ayında nişanlanan Türkü Sinem Bingöl ve Mert Yüncü, yakın dostlarının katıldığı törenle güzel giden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

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Yavuz Bingöl'ün kızı evlendi

YAVUZ BİNGÖL SAHNE ALMIŞTI

Nişan töreninde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da katılmıştı. Ankara'da yapılan isteme töreni sonrasında akşam nişan yapan çiftin nişanında Yavuz Bingöl sahne almıştı.

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Yavuz Bingöl'ün kızı evlendi

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