Yavuz Bingöl'ün kızı evlendi

YAVUZ BİNGÖL SAHNE ALMIŞTI



Nişan töreninde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da katılmıştı. Ankara'da yapılan isteme töreni sonrasında akşam nişan yapan çiftin nişanında Yavuz Bingöl sahne almıştı.