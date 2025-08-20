Yaz tatili bitti; ekranların sevilen dizisi geri dönüyor

  1. Anasayfa
TRT1’in fenomen dizisi Gönül Dağı'nın 6. sezonunun ilk bölümü için geri sayım başladı.

TRT1’in fenomen dizisi Gönül Dağı 6. Sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 

Köprü Film’in yapımcılığındaki  6 Eylül Cumartesi TRT 1’de başlayacak olan Gönül Dağı dizisinin yönetmen koltuğunda ise bu sezon Ozan Uzunoğlu oturuyor.

183'üncü bölümü ile ekranlara gelecek olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm çekimleri de tüm hızıyla devam ediyor.

