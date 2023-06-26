Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım...
Güzelliği, sesi ve nefes kesen sahne şovlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel şarkıcı Ece Seçkin de "yazı getiren" ünlüler arasındaki yerini bu cesur pozlarla aldı.
Türkiye'nin en güzel şarkıcılarından biri olan Ece Seçkin iddialı sahne kostümlerinin ardından iddialı bir bikini ile "yaz geldi" dedi...
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Fiziğiyle her zaman dikkatleri üzerine toplayan ünlü isim bu kez tanga bikinisiyle pozlar verdi.
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Şarkıcı pozlarına "Her anlamda Latin" notunu ekledi
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