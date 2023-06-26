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  4. Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım...

Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım...

Güzelliği, sesi ve nefes kesen sahne şovlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel şarkıcı Ece Seçkin de "yazı getiren" ünlüler arasındaki yerini bu cesur pozlarla aldı.

Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım... - Resim: 1

Türkiye'nin en güzel şarkıcılarından biri olan Ece Seçkin iddialı sahne kostümlerinin ardından iddialı bir bikini ile "yaz geldi" dedi...

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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım... - Resim: 2

Fiziğiyle her zaman dikkatleri üzerine toplayan ünlü isim bu kez tanga bikinisiyle pozlar verdi.

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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım... - Resim: 3

Şarkıcı pozlarına "Her anlamda Latin" notunu ekledi

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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım... - Resim: 4
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