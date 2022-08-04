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  4. Zuhal Topal bombayı patlattı! Yemekteyiz'de para ödülü yükseltildi

Yemekteyiz'de para ödülü yükseltildi

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan ''Zuhal Topal'la Yemekteyiz'' programında verilecek para ödülü açıklandı.

Yemekteyiz'de para ödülü yükseltildi - Resim: 1

TV8 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonda haftalık vereceği ödül miktarı belli oldu. 

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Yemekteyiz'de para ödülü yükseltildi - Resim: 2

Yeni sezon fragmanında Zuhal Topal "gündüz kuşağında görülmemiş büyüklükte ödül vereceğiz" diyerek yeni rakamı açıkladı. 

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Yemekteyiz'de para ödülü yükseltildi - Resim: 3

Zuhal Topal fragmanda yaptığı açıklamada haftanın birincisine tam 50 bin TL verileceğini duyurdu. 

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Yemekteyiz'de para ödülü yükseltildi - Resim: 4

Bu rakam gündüz kuşağındaki en büyük rakam oldu. Yeni ödül miktarını duyanlar "Acun kesenin ağzını açmış" demeden edemedi. 

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