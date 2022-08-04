Yemekteyiz'de para ödülü yükseltildi
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan ''Zuhal Topal'la Yemekteyiz'' programında verilecek para ödülü açıklandı.
TV8 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonda haftalık vereceği ödül miktarı belli oldu.
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Yeni sezon fragmanında Zuhal Topal "gündüz kuşağında görülmemiş büyüklükte ödül vereceğiz" diyerek yeni rakamı açıkladı.
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Zuhal Topal fragmanda yaptığı açıklamada haftanın birincisine tam 50 bin TL verileceğini duyurdu.
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Bu rakam gündüz kuşağındaki en büyük rakam oldu. Yeni ödül miktarını duyanlar "Acun kesenin ağzını açmış" demeden edemedi.
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