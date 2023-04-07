Yeni 'Aşk-ı Memnu' filmi 'Bihter' setinden ilk fotoğraf geldi
Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinin hikâyesini beyazperdeye taşıyan "Bihter" filminin setinden ilk fotoğraf paylaşıldı.
Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinin hikâyesini beyazperdeye taşıyan "Bihter" filminin çekimleri devam ediyor. Film setinden ilk fotoğraf paylaşıldı.
Yönetmen Caner Alper, sette çektiği kareyi, sosyal medya hesabından "Tatil günü seti özlemek" notuyla paylaştı.
Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden ve Lorin Menhart'ın kadrosunda bulunduğu "Bihter" filminin Netflix'te yayınlanması planlanıyor. “Aşk-ı Memnu”nun hikâyesini 1900’lerin atmosferinde seyirciye sunacak olan filmi Merve Göntem yazdı.
Mehmet Binay ve Caner Alper’in yönetmen koltuğuna oturacağı, TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.