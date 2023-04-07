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  4. Yeni 'Aşk-ı Memnu' filmi 'Bihter' setinden ilk fotoğraf geldi

Yeni 'Aşk-ı Memnu' filmi 'Bihter' setinden ilk fotoğraf geldi

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinin hikâyesini beyazperdeye taşıyan "Bihter" filminin setinden ilk fotoğraf paylaşıldı.

Yeni 'Aşk-ı Memnu' filmi 'Bihter' setinden ilk fotoğraf geldi - Resim: 1

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinin hikâyesini beyazperdeye taşıyan "Bihter" filminin çekimleri devam ediyor. Film setinden ilk fotoğraf paylaşıldı.

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Yeni 'Aşk-ı Memnu' filmi 'Bihter' setinden ilk fotoğraf geldi - Resim: 2

Yönetmen Caner Alper, sette çektiği kareyi, sosyal medya hesabından "Tatil günü seti özlemek" notuyla paylaştı.

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Yeni 'Aşk-ı Memnu' filmi 'Bihter' setinden ilk fotoğraf geldi - Resim: 3

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden ve Lorin Menhart'ın kadrosunda bulunduğu "Bihter" filminin Netflix'te yayınlanması planlanıyor. “Aşk-ı Memnu”nun hikâyesini 1900’lerin atmosferinde seyirciye sunacak olan filmi Merve Göntem yazdı.

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Yeni 'Aşk-ı Memnu' filmi 'Bihter' setinden ilk fotoğraf geldi - Resim: 4

Mehmet Binay ve Caner Alper’in yönetmen koltuğuna oturacağı, TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. 

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