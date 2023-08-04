Yeni evlenen MasterChef Barbaros'un balayı pozlarına beğeni yağdı

MasterChef'e 2020'ye damga vuran yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz hafta uzun süredir aşk yaşadığı Şule İdil Aydın ile dünyaevine girdi.