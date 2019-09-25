Yeni evlenen ünlü oyuncudan bebek açıklaması
Geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile nikah masasına oturan oyuncı Melike İpek Yalova, hamile olduğu iddialarına yanıt verdi.
Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu.
Sürpriz evlilik dedikoduları da beraberinde getirdi. Yalova'nın takipçileri 'Kilo almışsınız. Hamile misiniz, ondan mı evlendiniz?' diye ünlü oyuncuya sordu.
Sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşıp açıklama yapan İpek Yalova hamilelik iddialarına da cevap verdi.