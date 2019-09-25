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  3. 25 Eylül 2019 15:00

Yeni evlenen ünlü oyuncudan bebek açıklaması

Geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile nikah masasına oturan oyuncı Melike İpek Yalova, hamile olduğu iddialarına yanıt verdi.

Yeni evlenen ünlü oyuncudan bebek açıklaması

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu.

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Yeni evlenen ünlü oyuncudan bebek açıklaması

Sürpriz evlilik dedikoduları da beraberinde getirdi. Yalova'nın takipçileri 'Kilo almışsınız. Hamile misiniz, ondan mı evlendiniz?' diye ünlü oyuncuya sordu.

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Yeni evlenen ünlü oyuncudan bebek açıklaması

Sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşıp açıklama yapan İpek Yalova hamilelik iddialarına da cevap verdi.

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Yeni evlenen ünlü oyuncudan bebek açıklaması

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı; Selam herkese. Ben biraz geç kaldım fotoğraflar için çünkü hala hem anı yaşayıp hem sosyal medya kullanmayı öğrenemedim maalesef. Hepinize güzel dilekleriniz için çok içten teşekkürler ederim ve o gün bizle olan herkese çok teşekkür ediyorum.

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