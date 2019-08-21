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  3. 21 Ağustos 2019 17:25

Yeni Gelin'in Brezilyalı güzelinden çok özel mesapaylaşım

Yeni Gelin dizisindeki rolüyle tanınan Jessica May, yabancı gelin oldu. 2010'da Türkiye'ye gelen Jessica May, geçtiğimiz yıl Hüseyin Kara ile dünya evine girdi. Karadeniz'e gelin giden Brezilyalı Jessica May, Türkiye'yi çok sevdiğini her sefe

Yeni Gelin'in Brezilyalı güzelinden çok özel mesapaylaşım

Yeni Gelin dizisindeki rolüyle tanınan Jessica May, yabancı gelin oldu. 2010'da Türkiye'ye gelen Jessica May, geçtiğimiz yıl Hüseyin Kara ile dünya evine girdi. Karadeniz'e gelin giden Brezilyalı Jessica May, Türkiye'yi çok sevdiğini her seferinde dile getiriyor.

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Yeni Gelin'in Brezilyalı güzelinden çok özel mesapaylaşım

Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Jessica May, mıhlama paylaşımı ve mesajıyla sosyal medyayı salladı.

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Yeni Gelin'in Brezilyalı güzelinden çok özel mesapaylaşım

İşte Brezilyalı gelin Jessica May'in mıhlama yorumu; "Mıhlama yiyen kız, nutella yiyen kızı döver"

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Yeni Gelin'in Brezilyalı güzelinden çok özel mesapaylaşım

Paylaşımıyla olay olan Jessica May, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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