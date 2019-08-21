Yeni Gelin'in Brezilyalı güzelinden çok özel mesapaylaşım
Yeni Gelin dizisindeki rolüyle tanınan Jessica May, yabancı gelin oldu. 2010'da Türkiye'ye gelen Jessica May, geçtiğimiz yıl Hüseyin Kara ile dünya evine girdi. Karadeniz'e gelin giden Brezilyalı Jessica May, Türkiye'yi çok sevdiğini her sefe
Yeni Gelin dizisindeki rolüyle tanınan Jessica May, yabancı gelin oldu. 2010'da Türkiye'ye gelen Jessica May, geçtiğimiz yıl Hüseyin Kara ile dünya evine girdi. Karadeniz'e gelin giden Brezilyalı Jessica May, Türkiye'yi çok sevdiğini her seferinde dile getiriyor.
Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Jessica May, mıhlama paylaşımı ve mesajıyla sosyal medyayı salladı.
İşte Brezilyalı gelin Jessica May'in mıhlama yorumu; "Mıhlama yiyen kız, nutella yiyen kızı döver"