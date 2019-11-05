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  3. 05 Kasım 2019 09:45

Yeni gelin Selin Ciğerci'den ''star'' paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, nişanda yaşanan kriz sonrası Demet Akalın'la fotoğrafını ''Star'' notuyla paylaştı.

Yeni gelin Selin Ciğerci'den ''star'' paylaşımı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın aralarından su sızmıyor. Ciğerci'nin bugün yaptığı paylaşım, ikili arasındaki buzların eridiğini gösteriyor. Ünlü fenomen, Demet Akalın'la bir fotoğrafını "Starr" notuyla paylaştı.

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Yeni gelin Selin Ciğerci'den ''star'' paylaşımı

Ciğerci'nin paylaşımına çok sayıda yorum beğeni geldi.

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Yeni gelin Selin Ciğerci'den ''star'' paylaşımı

NE OLMUŞTU?
Selin Ciğerci'nin kına gecesine katılan Demet Akalın, geceden eğlenceli kareleri önce sosyal medya hesabından paylaşmış, daha sonra ise tüm paylaşımları silmişti. İddiaya göre Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle 250 bin TL'lik anlaşma yaptığını öğrenince paylaşımları silmişti.

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Yeni gelin Selin Ciğerci'den ''star'' paylaşımı

Bu iddianın ardından Demet Akalın'ın Selin Ciğerci'yi mutlu gününde yalnız bırakması bekleniyordu. Ancak ünlü şarkıcı, arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı ve nikah şahidi olmuştu.

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