Yeni gelin Selin Ciğerci'den ''star'' paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, nişanda yaşanan kriz sonrası Demet Akalın'la fotoğrafını ''Star'' notuyla paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın aralarından su sızmıyor. Ciğerci'nin bugün yaptığı paylaşım, ikili arasındaki buzların eridiğini gösteriyor. Ünlü fenomen, Demet Akalın'la bir fotoğrafını "Starr" notuyla paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Selin Ciğerci'nin kına gecesine katılan Demet Akalın, geceden eğlenceli kareleri önce sosyal medya hesabından paylaşmış, daha sonra ise tüm paylaşımları silmişti. İddiaya göre Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle 250 bin TL'lik anlaşma yaptığını öğrenince paylaşımları silmişti.