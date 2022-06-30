Yeni imajıyla herkesi şoke etmişti... Meriç Erkan'dan Ahu Tuğba yorumu
Yaşam tarzını tamamen değiştiren Ahu Tuğba’nın eski sevgilisi Meriç Erkan, samimi itiraflarda bulundu.
Katıldığı sabah programlarında yaptığı ilginç danslar ve bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla ünlenen Meriç Erkan'ın son hali günlerce konuşuldu. Maneviyata yöneldiğini ve "Nasuh tövbesi" ettiğini söyleyen Meriç Erkan, adını Mahmut Erkan yaptı, sakal bıraktı, cüppe ve sarık taktı. Hayatı başka yöne evrilen Meriç Erkan, Katarsis'e konuk oldu!
Meriç Erkan konuşmasının devamında ise "Ben zaten imansızdım demiyorum. Hareketlerimle başka yaşantıdaydım. Hareketlerimi düzeltip kendimi inanılmaz bir atmosfere attım, çok güvende hissediyorum" yorumunda bulundu.
"Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" diyen Meriç Erkan o dönem yaşadığı hayatla ilgili "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm adı düşünemiyorum dans ederken hoş değil. Ahu Tuğba'yla program bu binadaydı. O dönem görevim insan eğlendirmekti" dedi.
AHU TUĞBA İTİRAFI
Meriç Erkan çıktığı yayınlarla ilgili de "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" itirafında bulundu.