Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama
Estetik operasyonlarıyla eski halinden eser kalmayan Ceylan, bir taraftan imaj değişiklikleriyle diğer yandan ise lüks yaşantısıyla gündemdeyken şimdi de "Asla dolgu yaptırmıyorum" açıklamasıyla olay oldu.
Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelmişti...
Geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla gündemden düşmeyen Ceylan'ı bu fotoğraftaki haliyle hatırlayanlar yeni imajını görünce gözlerine inanamıyordu.
Küçük yaşta müzik dünyasına adım atan ve uzun yıllardır sahnelerde olan 51 yaşındaki Ceylan Avcı, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.
Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Ceylan, hakkında çıkan botoks ve dolgu haberlerine cevap verdi.
