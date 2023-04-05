Yeni klibi yolda olan Simge Sağın: Yeni şarkılarımla yerden yere vuracağım
, Dream Türk’ün sevilen müzik ve magazin programı 50 Fifty, 6 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Simge Sağın’ın son klibinin kamera arkasını ekrana getiriyor.
Klip setinde sadece sunucu Emel Yalçın’ı ağırlayan Simge Sağın, 50 Fifty izleyenlerine özel iddialı açıklamalarda bulundu.
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Başarılı şarkıcı, yakında çıkaracağı yeni albümde ise dinleyenlerini adeta yerden yere vuracağını söyledi.
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Programda ayrıca Demet Akalın’ın yeni çalışmasıyla ilgili açıklamaları, Ferhat Göçer’in sahnelediği müzikalinin perde arkası görüntüleri ve müzik, magazin dünyasından son haberler yer alacak.
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