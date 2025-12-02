Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi
Kanal D ekranlarında yayınlandığı her bölümle dikkat çeken İnci Taneleri dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yaprak Dökümü dizisinde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümleri beklentilerin aksine televizyonların yeni yayın başlangıç tarihi olan Eylül ayında yayınlanmamıştı.
Yılmaz Erdoğan’ın dizisi “Organize İşler Karun Hazinesi”nin çekimlerinin de tamamlanmasının ardından merakla beklenen tarih de belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’de ekrana gelen fenomen dizinin 3. sezon çekimlerinin Aralık ayı sonunda başlaması ilk bölümün ise Ocak ayında yayınlanması planlanıyor.
