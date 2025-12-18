Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı
Kanal D ekranlarında yayınlandığı her bölümle dikkat çeken İnci Taneleri dizisinin yeni sezonunun bir türlü başlamaması dizinin sevenlerini isyan ettirirken İnci Taneleri'nin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi.
Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri dizisinin bu yıl bir türlü başlamayan yeni sezonu izleyicinin sabrını taşırdı.
1 / 6
Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümleri beklentilerin aksine televizyonların yeni yayın başlangıç tarihi olan Eylül ayında yayınlanmamıştı.
2 / 6
Kanal D’de ekrana gelen fenomen dizinin 3. sezonunu bekleyen hayranları sosyal medyada "dizinin konusunu unuttuk" diyerek isyan bayrağını çekmişti.
3 / 6
Ancak beklenen açıklama sonunda İnci Taneleri'nin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'dan geldi.
4 / 6