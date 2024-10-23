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Yeni sezonun bir iddialı yapımı daha erken final kararı aldı

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanan, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ve kadrosunda Özgü Kaya, Meltem Cumbul, Halil Ergün ve Burak Berkay Akgül'ün bulunduğu Güzel Aşklar Diyarı dizisi için de erken final kararı alındı.

Yeni sezonun bir iddialı yapımı daha erken final kararı aldı - Resim: 1

Kanal D'de yeni sezonun iddialı yapımlarından olan Güzel Aşklar Diyarı dizisi erken final yapacak.

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Yeni sezonun bir iddialı yapımı daha erken final kararı aldı - Resim: 2

Kadrosunda Özgü Kaya, Meltem Cumbul, Halil Ergün ve Burak Berkay Akgül gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı, yönetmenliğini ise Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı dizi reyting savaşlarında yenildi.

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Yeni sezonun bir iddialı yapımı daha erken final kararı aldı - Resim: 3

Yönetmenlik koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, Meltem Cumbul ve Halil Ergün'ü yıllar sonra ekranlara döndüren dizi başladığı ilk bölümle dikkat çekmişti.

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Yeni sezonun bir iddialı yapımı daha erken final kararı aldı - Resim: 4

Ancak kısa sürede reytinglerin düşmeye başlaması sebebiyle önce senaryo ekibi daha sonra yönetmen değişmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kapadokya’da çekilen dizi 6. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.

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