Yeni sezonun bir iddialı yapımı daha erken final kararı aldı
Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanan, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ve kadrosunda Özgü Kaya, Meltem Cumbul, Halil Ergün ve Burak Berkay Akgül'ün bulunduğu Güzel Aşklar Diyarı dizisi için de erken final kararı alındı.
Kanal D'de yeni sezonun iddialı yapımlarından olan Güzel Aşklar Diyarı dizisi erken final yapacak.
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Kadrosunda Özgü Kaya, Meltem Cumbul, Halil Ergün ve Burak Berkay Akgül gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı, yönetmenliğini ise Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı dizi reyting savaşlarında yenildi.
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Yönetmenlik koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, Meltem Cumbul ve Halil Ergün'ü yıllar sonra ekranlara döndüren dizi başladığı ilk bölümle dikkat çekmişti.
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Ancak kısa sürede reytinglerin düşmeye başlaması sebebiyle önce senaryo ekibi daha sonra yönetmen değişmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kapadokya’da çekilen dizi 6. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.
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