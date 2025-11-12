Yeni sezonun iddialı dizisi Bereketli Topraklar'ın 2'nci bölümünde kriz çıktı
Show TV'nin yeni yayın döneminin yeni dizisi olan, Gülsim Ali ve Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı Bereketli Topraklar dizisinde daha 2'nci bölümde sürpriz ayrılıklar yaşandı.
Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, hem oyuncu kadrosuyla hem de güçlü hikayesiyle büyük beğeni topladı.
Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapımını Süreç Film'in üstlendiği yeni dizisi 'Bereketli Topraklar'da kriz çıktı.
Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerinde olduğu 'Bereketli Topraklar' dizisinde reytinglerde istenen başarı sağlanamayınca yapım şirketi, yönetmen Yağız Alp Akaydın ile yolları ayırdı.
