Yeni Türkiye güzeli Şevval Şahin aşk pozlarını sildi
Mıss Turkey birincisi Şevval Şahin, bir günde Pakistanlı sevgilisi Syed Amir-Ali Kirmani olan fotoğraflarını sildi.
Mıss Turkey birincisi Şevval Şahin, bir günde Pakistanlı sevgilisi Syed Amir-Ali Kirmani olan fotoğraflarını sildi.
Şevval Şahin, Miss Turkey’de birinci seçilmişti. University Of East London’da moda eğitimi alan 19 yaşındaki kraliçenin, İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.