SON DAKİKA
''CEP''TE ARAMA VE SMS ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜLDÜ !
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Eylül 2018 11:45

Yeni Türkiye güzeli Şevval Şahin aşk pozlarını sildi

Mıss Turkey birincisi Şevval Şahin, bir günde Pakistanlı sevgilisi Syed Amir-Ali Kirmani olan fotoğraflarını sildi.

Yeni Türkiye güzeli Şevval Şahin aşk pozlarını sildi

Mıss Turkey birincisi Şevval Şahin, bir günde Pakistanlı sevgilisi Syed Amir-Ali Kirmani olan fotoğraflarını sildi.

1/ 17
Yeni Türkiye güzeli Şevval Şahin aşk pozlarını sildi

Şevval Şahin, Miss Turkey’de birinci seçilmişti. University Of East London’da moda eğitimi alan 19 yaşındaki kraliçenin, İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

2/ 17
Yeni Türkiye güzeli Şevval Şahin aşk pozlarını sildi

Şevval Şahin önceki gün teve2’deki ‘2. Sayfa’ya katıldı. İlişkisine dair şunları söyledi:

3/ 17
Yeni Türkiye güzeli Şevval Şahin aşk pozlarını sildi

“5-6 aydır birlikteyiz. Yarışmaya katılmam için çok destek verdi, başarılı olmamı istiyor. Beni hiç kıskanmıyor."

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM