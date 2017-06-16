Yerli Dan Bilzerian, Taha Özer dev ayakkabı firmasının varisi

Babamla ayrı yollarda ilerliyoruz



Sahne öncesinde Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özer “Ben bir süredir kendi yolumda ilerliyorum. Kendi ilerlemek istediğim yolda gidiyorum. Müzikle ilgileniyorum daha çok özel eğlence kulüplerinde Dj’lik yapıyorum. Kendi projelerimle gündemde olmak istiyorum. Babam ile ilişkilerimiz çok güzel. Onu çok seviyorum. Babamla yaptığımız iş çok farklı işler. Bir birimize saygı duyuyoruz. İşlerimiz bam başka babam kendi kulvarında çok başarılı bende kendi kulvarımda başarılıyım. Babamı çok seviyorum sayıyorum ama ayrı yollarda ilerliyoruz şu anda” dedi.