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  4. Yerli Leonardo DiCaprio yeniden sahalarda: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı

Yerli Leonardo DiCaprio yeniden sahalarda: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı

Bir zamanların yerli Leonardo DiCaprio'su olarak anılan Arda Kural bir kez daha sahalara döndü.

Yerli Leonardo DiCaprio yeniden sahalarda: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 1

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Arda Kural, yıllar sonra kamera karşısına geçmişti.

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Yerli Leonardo DiCaprio yeniden sahalarda: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 2

Aldığı kilolarla eski halinden çok farklı bir görünüme sahip olan Arda Kural'ın dönüşü hayranlarını sevindirmişti. 

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Yerli Leonardo DiCaprio yeniden sahalarda: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 3

Farklı dizilerde yer alan Kural, katıldığı YouTube programında zorlu dönemlerinde yaşadıklarını samimi bir şekilde anlatmıştı.

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Yerli Leonardo DiCaprio yeniden sahalarda: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 4

Yakın zamanda Yıldızlara Bak filminde yer alan Arda Kural 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.

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