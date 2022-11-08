Yerli Leonardo DiCaprio yeniden sahalarda: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı
Bir zamanların yerli Leonardo DiCaprio'su olarak anılan Arda Kural bir kez daha sahalara döndü.
Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Arda Kural, yıllar sonra kamera karşısına geçmişti.
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Aldığı kilolarla eski halinden çok farklı bir görünüme sahip olan Arda Kural'ın dönüşü hayranlarını sevindirmişti.
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Farklı dizilerde yer alan Kural, katıldığı YouTube programında zorlu dönemlerinde yaşadıklarını samimi bir şekilde anlatmıştı.
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Yakın zamanda Yıldızlara Bak filminde yer alan Arda Kural 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.
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