Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla takipçilerini kızdırdı
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan oyuncu Gülşen Bubikoğlu, Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşımla takipçilerini kızdırdı.
Yeşilçam'ın tartışmasız en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu eskimeyen güzelliği ile hala hayranlarının dikkatini çekiyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan efsane oyuncu paylaşımlarıyla sık sık hayranlarının beğenisini kazanıyor.
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Ancak güzel oyuncunun son paylaşımı takipçilerinin hoşuna gitmedi.
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Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçileri kendilerini tutamadı.
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