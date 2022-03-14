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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla takipçilerini kızdırdı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan oyuncu Gülşen Bubikoğlu, Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşımla takipçilerini kızdırdı.

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla takipçilerini kızdırdı - Resim: 1

Yeşilçam'ın tartışmasız en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu eskimeyen güzelliği ile hala hayranlarının dikkatini çekiyor.

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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla takipçilerini kızdırdı - Resim: 2

Sosyal medyayı aktif kullanan efsane oyuncu paylaşımlarıyla sık sık hayranlarının beğenisini kazanıyor.

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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla takipçilerini kızdırdı - Resim: 3

 Ancak güzel oyuncunun son paylaşımı takipçilerinin hoşuna gitmedi.

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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla takipçilerini kızdırdı - Resim: 4

Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçileri kendilerini tutamadı.

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