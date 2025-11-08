  1. Anasayfa
Yeşilçam'ın 80 yaşındaki efsanesi Salih Güney'den kötü haber geldi

1980'li yıllara damgasını vuran Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Salih Güney'in uzun süredir kameralardan uzak yaşamasının nedeni ortaya çıktı.

Türk sinemasının usta aktörü Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Salih Güney yıllar sonra ortaya çıktı.

80'li yıllarda Yeşilçam'a damgasını vuran ve o dönem genç kızları peşinden koşturan Salih Güney şimdilerde 80 yaşında...

80 yaşında olan ve 20 yaşından bu yana sigara içtiğini söyleyen usta oyuncu aylardır da KOAH tedavisi gördüğünü açıkladı. 

Salih Güney kendi sağlığıyla ilgili de "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum" ifadelerini kullandı.

