Yeşilçam''ın ''bayan popo'' lakaplı güzel oyuncusu Sevtap Parman'dan kötü haber

2 Mart 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Perman, 1981'de Vizon dergisi güzeli seçilmişti. Bir süre Neşe Erberk Ajans'a bağlı çalıştı ve mankenlik yaptı. Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası, Sis gibi önemli filmlerde başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen Perman; ekranlardan uzun zaman önce çekildi. Sinema kariyerine; Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı 1985 yapımı 'Hükmedenler Paramparça' ile başlayan Sevtap Parman, 1980'li yılların ikinci yarısına damgasını vuran oyuncular arasında yer alıyor.