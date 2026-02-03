Yeşilçam''ın ''bayan popo'' lakaplı güzel oyuncusu Sevtap Parman'dan kötü haber
Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla 80'li yıllara damgasını vuran Sevtap Parman'ın Alzheimer hastalığına yakalandığı ve huzurevinde yaşadığı öğrenildi.
2011'de oyunculuğu tamamen bırakan ve yaşamını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle sürdüren Sevtap Parman'a annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadıktan sonra alzheimer teşhisi konulmuştu.
Bir süre önce huzur evine yerleştirilen Sevtap Parman 2011 yılında mesleğini tamamen bırakmış ve hayatını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle devam ettirmeye çalışıyordu.
Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen Sevtap Parman'ın hayatını huzurevinde sürdürdüğü öğrenildi.
2 Mart 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Perman, 1981'de Vizon dergisi güzeli seçilmişti. Bir süre Neşe Erberk Ajans'a bağlı çalıştı ve mankenlik yaptı. Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası, Sis gibi önemli filmlerde başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen Perman; ekranlardan uzun zaman önce çekildi. Sinema kariyerine; Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı 1985 yapımı 'Hükmedenler Paramparça' ile başlayan Sevtap Parman, 1980'li yılların ikinci yarısına damgasını vuran oyuncular arasında yer alıyor.