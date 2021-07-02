Yeşilçam'ın en romantik çiftiydi: Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım

200'e yakın filmle Türk sinemasına önemli katkılar sunan sanatçı Karaoğlan ve Tarkan başta olmak üzere birçok unutulmaz karakteri canlandırmıştı. Usta ismin ölüm haberinden sonra birçok filmde başrolü paylaştığı Hülya Koçyiğit'i de derinden sarstı.