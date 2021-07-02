Yeşilçam'ın en romantik çiftiydi: Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım
Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, 83 yaşında hayata veda etti. Kartal Tibet'in vefatı birçok filmde başrol paylaştığı Hülya Koçyiğit'i de yasa boğdu.
Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, 83 yaşında hayata veda etti.
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200'e yakın filmle Türk sinemasına önemli katkılar sunan sanatçı Karaoğlan ve Tarkan başta olmak üzere birçok unutulmaz karakteri canlandırmıştı. Usta ismin ölüm haberinden sonra birçok filmde başrolü paylaştığı Hülya Koçyiğit'i de derinden sarstı.
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Yeşilçam'ın en romantik çiftlerinden olan, her filmde aşklarıyla gönlümüzde yer edinen Kartal Tibet ve Hülya Koçyiğit normal hayatta da çok iyi arkadaştı.
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Hülya Koçyiğit usta ismin ölüm haberini alır almaz, bir film karesini paylaşarak rol arkadaşına, dostuna acıklı bir mesajla veda etti.
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