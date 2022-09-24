Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Şevket Altuğ'un son hali ortaya çıktı
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. 79 yaşındaki sanatçı Datça'da bir berberde görüntülendi.
Usta oyuncu Şevket Altuğ, uzun yıllar sonra ilk kez görüntülendi.
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Datça'da bir berberde tıraş olan Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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20'yi aşkın filmde ve birçok dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.
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ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER ŞÖYLE:
Unutma Beni 2002
Süper Baba 1993-1997:
Gölge Oyunu (Mahmut) 1993
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990
İmdat ile Zarife 1990
Şekerpare 1983
Tokatçı 1983
Dolap Beygiri 1982
Yedi Bela Hüsnü 1982
Hababam Sınıfı Güle Güle 1981
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